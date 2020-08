Covid-19, il sindaco di Forino fa chiarezza sul caso registrato (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiForino (Av) – Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, fornisce ulteriori spiegazioni dopo la positività al Covid-19 comunicata dall’Asl di Avellino. “In merito alla positività riscontrata ieri, giovedì 13 agosto c.a., il Servizio Epidemiologia e Prevenzione (Sep) del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Avellino con propria nota ha proceduto a comunicare ufficialmente al Comune di Forino che tra gli esiti dei tamponi rinofaringeo, effettuati nei giorni scorsi, è risultato positivo all’infezione da Covid-19 un ragazzo, già in isolamento, in quanto contatto stretto di un precedente caso positivo. Immediatamente per il ragazzo è scattato il consueto protocollo che prevede ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Covid: ordinanza sindaco Capri, mascherina tutto il giorno Agenzia ANSA Coronavirus, tre nuovi casi a Noto. Il sindaco: "Potrebbero essercene altri"

Sono tre nuovi casi di coronavirus registrati a Noto. A riferirlo il sindaco Corrado Bonfanti che ammette anche che il numero potrebbe aumentare. «Sono al momento tre i casi nella nostra città - dice ...

L’Università di Torino premia anche Saluzzo come meta turistica "Covidless approach&trust"

CUNEO CRONACA - Saluzzo è un territorio turistico marchiato «Covidless Approach&Trust». Si tratta di un’attestazione dell’Università di Torino che a luglio ha portato avanti uno studio sul Comune di S ...

