Covid-19 e rientri in Campania: i dati provincia per provincia (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania ha comunicato i dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio in attuazione della Ordinanza 68 del 12 agosto scorso: -ASL NA1: 428 segnalazioni e 465 telefonate di informazioni -ASL NA 2: 650 segnalazioni e 250 telefonate di informazioni – ASL NA3: 373 segnalazioni -ASL BN: 260 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni -ASL AV: 500 segnalazioni -ASL CE: 462 segnalazioni e 452 telefonate di informazioni -ASL SA: 655 segnalazioni e 220 telefonate di informazioni Per un totale dal giorno 13 di 3.328 segnalazioni di rientro e 1.627 telefonate di informazioni Dalla giornata di ieri sono stati eseguiti 635 tamponi, si attendono i risultati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

