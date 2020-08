Covid-19, dai tamponi effettuati al San Pio emerge una nuova positività (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSale ancora il numero di positivi al Covid-19 nel Sannio. Dai dati sui tamponi divulgati in serata dall’ospedale San Pio emerge un nuovo caso relativo a un paziente residente in provincia di Benevento. Nello specifico l’azienda ospedaliera comunica di aver processato in data odierna 46 tamponi, di cui 34 ordinari e 12 rapidi. Tra i 46 a risultarne positivi sono stati due, uno dei quali corrisponde a un nuovo caso (l’altro è una conferma di positività). Al momento sono ricoverati presso l’Area Covid del San Pio 4 pazienti positivi. Solo qualche minuto prima l’Asl di Benevento aveva reso noto che i positivi al Covid erano 9, numero che non tiene conto della nuova positività resa nota dal ... Leggi su anteprima24

CottarelliCPI : Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covi… - RaiNews : Inosservanza di tutte le regole di sicurezza. Il Byblos è la seconda discoteca di Misano Adriatica chiusa dai carab… - RaffaeleFitto : Non si tratta di essere buoni o cattivi su #immigrazione Da una parte ci sono gli italiani ai quali viene chiesto d… - simeonestringol : RT @la_kuzzo: Quindi avevate creduto davvero che l’apertura delle scuole potesse dipendere dai banchi con le ruote? Cioè dicevate sul serio… - Gmine161 : RT @Gianmar26145917: Le #togherosse spalancano le porte all’invasione: sentenza choc, permesso di soggiorno per ragioni sanitarie a chi fug… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dai Covid Bologna, tamponi in aeroporto per chi arriva dai Paesi a rischio Il Resto del Carlino Effetto Covid sulle entrate dello Stato: -10% nel primo semestre

Calano, nella prima metà dell’anno, le entrate tributarie. A evidenziarlo la Banca d’Italia, secondo cui a giugno quelle contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 26,2 miliardi, in dim ...

Bologna Musei: Ferragosto all'insegna di arte e cultura

Musei aperti per ferie. Anche quest'anno l'Istituzione Bologna Musei offre molteplici proposte, fruibili in sicurezza, per un'estate all'insegna dell'arte e della cultura: le collezioni permanenti, le ...

Calano, nella prima metà dell’anno, le entrate tributarie. A evidenziarlo la Banca d’Italia, secondo cui a giugno quelle contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 26,2 miliardi, in dim ...Musei aperti per ferie. Anche quest'anno l'Istituzione Bologna Musei offre molteplici proposte, fruibili in sicurezza, per un'estate all'insegna dell'arte e della cultura: le collezioni permanenti, le ...