Covid-19, cinque nuovi casi in provincia di Salerno: i dettagli (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono cinque i nuovi casi positivi in provincia di Salerno secondo l’ultimo aggiornamento reso noto dall’Asl. Due nuovi casi sono stati riscontrati dalla Asl Napoli 3 sud: uno di Salerno ed uno di Cava. Non si tratta di contatti del focolaio della Sonrisa, ma di controlli effettuati nell’ambito di attività di ruotine. Altri due nuovi positivi ad Eboli: trattasi di contatti stretti della famiglia indiana trovata positiva domenica scorsa. Un nuovo paziente positivo, infine, a Nocera Inferiore, non collegato a casi precedenti, emerso a seguito di controlli in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - Corriere : «Bar chiusi e obbligo di mascherine sempre»: le indicazioni di Fauci per vincere il Covid-19 - AnnickQuemper : RT @LilianaArmato: Agostino Miozzo, coordinatore del Cts: «Abbiamo anche persone giovani in Rianimazione. Nessuno è invulnerabile». #masche… - rimmel83837671 : RT @LilianaArmato: Agostino Miozzo, coordinatore del Cts: «Abbiamo anche persone giovani in Rianimazione. Nessuno è invulnerabile». #masche… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cinque Coronavirus, cinque ventenni gravi: l’età dei malati si sta abbassando Corriere della Sera Latina, predisposto un piano straordinario per la sicurezza a Ferragosto

L’imminente fine settimana di Ferragosto si prospetta come tra i più impegnativi sotto il profilo della sicurezza pubblica in ragione del movimento di massa che interesserà la provincia pontina e, in ...

Scuole, un milione per i lavori Il ritorno in aula è un'incognita

«I finanziamenti sono diversi e alcuni di questi, penso a quelli del governo o a quelli europei, sono anche vincolati dal fatto che le scuole siano di proprietà dell'ente provinciale e rispondono a de ...

L’imminente fine settimana di Ferragosto si prospetta come tra i più impegnativi sotto il profilo della sicurezza pubblica in ragione del movimento di massa che interesserà la provincia pontina e, in ...«I finanziamenti sono diversi e alcuni di questi, penso a quelli del governo o a quelli europei, sono anche vincolati dal fatto che le scuole siano di proprietà dell'ente provinciale e rispondono a de ...