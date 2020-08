Coutinho, parla il suo agente: “Vuole tornare in Premier League” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’agente di Philippe Coutinho, Kia Joorabchian, è intervenuto ai microfoni di talkSPORT per fare chiarezza sul futuro del calciatore brasiliano, che non verrà riscattato dal Bayern Monaco ma che non rientra neppure nei piani del Barcellona, club che detiene il suo cartellino. “Philippe ama la Premier League e vorrebbe tornare. L’aspetto economico giocherà un ruolo molto importante. Al termine della Champions League, ci siederemo a un tavolo insieme al Barcellona e prenderemo una decisione“. Leggi su sportface

