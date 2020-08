Coutinho, l’agente: “Vorrebbe la Premier League ma potrebbe restare al Barcellona perché…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Philippe Coutinho disputerà le ultime partite della stagione col Bayern Monaco ma poi farà ritorno al Barcellona, proprietaria del suo cartellino. Sul brasiliano, però, sono tanti i dubbi relativi al futuro. Infatti per lui non sembra esserci futuro da protagonista in blaugrana e il desiderio più grande del diretto interessato è fare ritorno dove era "diventato grande": in Premier League. Purtroppo, però, la situazione resta davvero complessa come ha spiegato il suo agente Joorabchian, durante un’intervista a talkSPORT.Coutinho: prigioniero del suo costocaption id="attachment 799652" align="alignnone" width="568" Coutinho (Getty Images)/captionSi tratta di una questione di soldi, come spesso accade nel mondo del calcio e del mercato. ... Leggi su itasportpress

