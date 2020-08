Così la grandinata ha martoriato la schiena dei ciclisti in gara al giro del Delfinato – FOTO (Di venerdì 14 agosto 2020) Corridori accampati sotto gli alberi o gli ombrelli degli spettatori, qualcuno rifugiato in macchina. Mentre chi, come il belga Tim Declercq della Deceuninck-QuickStep, ha deciso di proseguire con effetti evidenti sulla sua schiena: le conseguenze della violenta grandinata che si è abbattuta giovedì sulla tappa del giro del Delfinato sono ben visibili nello scatto che il corridore ha condiviso sui social, in cui si vede la pelle completamente arrossata e martoriata dai chicchi di ghiaccio. I ciclisti sono stati improvvisamente colpiti dalla tempesta di ghiaccio durante gli ultimi chilometri della tappa che da Vienne portava a Col de Porte, nel sudest della Francia. La grandine ha cominciato a cadere sull’asfalto proprio mentre i ciclisti stavano affrontando ... Leggi su ilfattoquotidiano

