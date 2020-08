Cosa tua madre non ti ha mai detto sulla salute – “The Michelle Obama Podcast” episodio 3 (Di venerdì 14 agosto 2020) Nell’episodio 3 di “The Michelle Obama Podcast”, l’ex First Lady ha intervistato la sua amica, la dottoressa ginecologa Sharon Malone. Nel corso della puntata, le due hanno discusso di quello che una madre non dice mai alle figlie sulla salute delle donne. Hanno poi sottolineato dell’importanza di queste discussioni in merito alla salute delle donne. Cosa tua madre non ti ha mai detto sulla salute – episodio 3 Nel terzo episodio del podcast, Michelle Obama ha intrapreso una discussione sull’importanza della salute delle donne con la sua amica di vecchia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

