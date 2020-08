Coronavirus, Zangrillo all’attacco di Crisanti: «Le bugie hanno le gambe corte, sogni d’oro» (Di venerdì 14 agosto 2020) Nuovo round tra esperti sui contagi da Coronavirus in Italia. Si fronteggiano uno contro l’altro Zangrillo e Crisanti. Ancora una volta le parole del primario del San Raffaele di Milano vengono subito bollate come pericolose e in odor di “negazionismo” dai colleghi. Alberto Zangrillo è tornato a parlare di positività al Coronavirus. Intervenuto infatti nella trasmissione In Onda de La7, ha spiegato che “essere contagiati non significa essere malati”. Negli ultimi tre giorni abbiamo toccato 1.147 casi. Ciò che sta avvenendo oggi in Italia è esattamente quello che aveva lui stesso pronosticato lo scorso 28 aprile: ovvero che avremmo dovuto convivere con il virus. Zangrillo: “Essere contagiati non significa essere ... Leggi su secoloditalia

