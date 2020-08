Coronavirus, von der Leyen: “Prima intesa per 400 milioni di dosi di vaccino” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Manteniamo le nostre promesse. La Commissione europea ha chiuso il primo accordo per l’acquisto fino a 400 milioni di dosi del futuro vaccino contro il Covid-19“: lo ha affermato la presidente Ursula von der Leyen su Twitter. “Ci impegniamo a salvaguardare la salute degli europei e dei nostri partner globali“.L'articolo Coronavirus, von der Leyen: “Prima intesa per 400 milioni di dosi di vaccino” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

