Coronavirus, von der Leyen: “Accordo per 400 milioni dosi di vaccino” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’annuncio di Ursula von der Leyen sul vaccino: “Accordo per 400 milioni di dosi. Manteniamo le promesse”. BRUXELLES (BELGIO) – L’annuncio di Ursula von der Leyen sul vaccino è arrivato sui social. La presidente della Commissione Ue su Twitter ha confermato la chiusura di un accordo per 400 milioni di dosi della cura contro il Coronavirus. “Manteniamo le promesse fatte – si legge nel post – ci impegniamo a salvaguardare la salute degli europei e dei nostri partner globali“. Una notizia che è stata accolta con molta soddisfazione da parte di tutti gli Stati dell’Unione Europea anche se ci vorrà ancora qualche mese. Le trattative dell’Unione Europea Le trattative ... Leggi su newsmondo

