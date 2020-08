Coronavirus Usa: nel picco primaverile a New York tassi di mortalità vicini alla Spagnola (Di venerdì 14 agosto 2020) tassi di mortalità che al picco rivaleggiano con quelli osservati durante la pandemia più mortale della storia moderna. E’ l’impatto di Covid-19 su New York City, una delle metropoli più colpite. I numeri della Grande Mela a marzo e aprile – nella fase clou – secondo uno studio pubblicato su ‘Jama Network Open’, non sono distanti dalla Spagnola, la pandemia influenzale del 1918, che seminò circa 50 milioni di vittime in tutto il mondo, di cui 675mila solo negli Stati Uniti. L’impennata primaverile di Covid-19 a New York – emerge dall’analisi – ha fatto infatti registrare un tasso di mortalità complessivo solo del 30% inferiore rispetto al culmine della pandemia del 1918 ... Leggi su meteoweb.eu

