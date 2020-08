Coronavirus, ultimatum del governo alle Regioni: “Stretta su discoteche e movida o chiudiamo tutto” (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, 14 ago – L’esecutivo sta per impugnare le ordinanze regionali che non impongono il rispetto del divieto di assembramento. E’ l’ultimatum del ministro delle Autonomie Francesco Boccia, che ha convocato per oggi i governatori delle Regioni per un nuovo tavolo all’alba di Ferragosto. I presidenti sono quindi avvisati: se seguiteranno a mantenere una linea permissivista, il governo procederà con il giro di vite. Intanto al ministero della Salute si attende di vedere l’esito dei controlli richiesti a chi torna da Spagna, Croazia, Malta e Grecia, mentre in molti al Cts già azzardano di aggiungere altri Paesi alla lista dei rientri «a rischio», per i quali è obbligatorio sottoporsi al tampone appena arrivati in Italia. discoteche nemico pubblico ... Leggi su ilprimatonazionale

