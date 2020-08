Coronavirus: Ue, prima intesa per 400 mln dosi di vaccino (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - BRUXELLES, 14 AGO - "Manteniamo le nostre promesse. La Commissione europea ha chiuso il primo accordo per l'acquisto fino a 400 milioni di dosi del futuro vaccino contro il Covid-19". Così la ... Leggi su corrieredellosport

rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in #Italia e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore:… - poliziadistato : #CapodellaPolizia Gabrielli intervistato da @agnese_pini a @caffeversiliana su emergenza immigrazione, infiltrazion… - sbonaccini : Stanziati 40 MILIONI € per i territori più colpiti dal #COVID19, le aree montane e interne. Prima finestra, #bando… - SenatoreF : RT @SenatoreF: Fanno gli sciacalli dopo aver superato ...con #lockdown la prima ondata ..#pandemia #coronavirus senza rispetto x i morti… - mauriziosantin : RT @sbonaccini: Stanziati 40 MILIONI € per i territori più colpiti dal #COVID19, le aree montane e interne. Prima finestra, #bando da 26 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prima Coronavirus, Facebook mostrerà la fonte prima di condividere news La Repubblica Coronavirus: novità su idrossiclorochina e tocilizumab

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Pubblicati alcuni studi su idrossiclochina e tocilizumab. Il New Englang Journal of Medicine ha pubblicato uno studio randomizzato su ...

In Inghilterra il primo festival musicale con distanziamento sociale (per davvero)

È andato in scena alla Virgin Money Unity Arena di Newcastle, allestita per l’occasione con 500 piattaforme rialzate capaci di contenere un massimo di cinque persone l’una. E poi, un parcheggio organi ...

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Pubblicati alcuni studi su idrossiclochina e tocilizumab. Il New Englang Journal of Medicine ha pubblicato uno studio randomizzato su ...È andato in scena alla Virgin Money Unity Arena di Newcastle, allestita per l’occasione con 500 piattaforme rialzate capaci di contenere un massimo di cinque persone l’una. E poi, un parcheggio organi ...