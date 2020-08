Coronavirus, Ue: prima intesa per 400 milioni di dosi di vaccino (Di venerdì 14 agosto 2020) 'Manteniamo le nostre promesse. La Commissione europea ha chiuso il primo accordo per acquistare fino a 400 milioni di dosi del futuro vaccino contro il Coronavirus '. Lo ha scritto su Twitter Ursula ... Leggi su tgcom24.mediaset

rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in #Italia e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore:… - poliziadistato : #CapodellaPolizia Gabrielli intervistato da @agnese_pini a @caffeversiliana su emergenza immigrazione, infiltrazion… - sbonaccini : Stanziati 40 MILIONI € per i territori più colpiti dal #COVID19, le aree montane e interne. Prima finestra, #bando… - mauneobux : #News Ultim'ora Coronavirus: Ue, prima intesa per 400 mln dosi di vaccino - divorex82 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ue: prima intesa per 400 milioni di dosi di vaccino #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prima Coronavirus, Facebook mostrerà la fonte prima di condividere news La Repubblica Coronavirus, Ue: prima intesa per 400 milioni di dosi di vaccino

Mondo - Ursula von der Leyen annuncia laccordo: "Ci impegniamo a salvaguardare la salute degli europei". Contagi in salita in Germania. Francia e Regno Unito impongono la quarantena reciproca. Lo ha ...

Tridico respinge le accuse sullo scandalo bonus: "La notizia non è uscita da me"

AGI - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, respinge "al mittente" le accuse di aver fatto trapelare la notizia che ha scoperchiato il caso dei parlamentari che hanno chiesto - e ottenuto - il bo ...

Mondo - Ursula von der Leyen annuncia laccordo: "Ci impegniamo a salvaguardare la salute degli europei". Contagi in salita in Germania. Francia e Regno Unito impongono la quarantena reciproca. Lo ha ...AGI - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, respinge "al mittente" le accuse di aver fatto trapelare la notizia che ha scoperchiato il caso dei parlamentari che hanno chiesto - e ottenuto - il bo ...