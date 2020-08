Coronavirus, stretta alla movida dopo Ferragosto, Boccia: «Potremmo chiudere le discoteche, ne parleremo con le Regioni» (Di venerdì 14 agosto 2020) Danze e ammucchiate in disco fino a Ferragosto poi, forse, si chiude. Sarebbe questa la direzione che intende prendere il governo, dopo il rialzo dei contagi da Coronavirus degli scorsi giorni. Nel mirino discoteche, locali notturni ma anche stabilimenti balneari dove è alto il rischio di assembramenti. Ma, come oramai ampiamente visto, c’è da mettere d’accordo tutte le Regioni. «Se i numeri non cambiano sarà inevitabile», ha detto al Corriere della Sera il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. «La prossima settimana – ha aggiunto – si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le Regioni». «Con i colleghi Speranza e Patuanelli abbiamo fatto un discorso chiaro ... Leggi su open.online

3, comma 2 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio ... in chiave preventiva, è tenuta alla stretta osservanza di comportamenti ...

Coronavirus, in Germania nuovo record di casi da maggio. Gran Bretagna, quarantena anche per chi arriva da Francia e Malta

Il virus continua la sua corsa in Europa: la Spagna sfiora i tremila casi, la Francia i 2700, la Germania i 1500, il numero più alto da maggio. I nuovi focolai sono quasi sempre legati al turismo, al ...

