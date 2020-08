Coronavirus, screening falsato nella zona rossa: la Sonrisa non fornisce gli elenchi (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Antonio Abate (Na) – screening falsato a Sant’Antonio Abate dove è stata istituita una zona rossa in relazione ai casi positivi registrati tra i partecipanti a numerosi eventi presso la struttura ricettiva “La Sonrisa“. Negli ultimi due giorni sono stati oltre 400 i cittadini sottoposti a controlli. Di questi, al momento, sono risultati positivi altri 4 abitanti nella strada posta in quarantena, che si aggiungono ai casi registrati nei giorni scorsi. Da questa mattina sono state attivate nel Comune di Sant’Antonio Abate 15 postazioni per sottoporre a tappeto, ai test rapidi, l’intera popolazione che conta circa 20mila abitanti. Tra oggi e domani l’intero screening di massa sarà ... Leggi su anteprima24

In Toscana sono 10.735 i casi di positività al Coronavirus, 28 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 23 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto ...

Focolaio Covid Sant’Antonio Abate, un solo caso sui 318 tamponi effettuati nella zona rossa

È stato ultimato lo screening della mini zona rossa istituita in via Croce di Gragnano a Sant'Antonio Abate, nella provincia di Napoli, dopo il focolaio di Coronavirus che è stato riscontrato in città ...

