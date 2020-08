Coronavirus, record di nuovi casi, sono 577. L'età media dei nuovi contagi si è abbassata (Di venerdì 14 agosto 2020) sono 574 i contagi di Coronavirus in più rispetto a ieri, l'aumento più alto di quest'estate dopo quello del 24 giugno, quando furono 577. L'ondata epidemica non si ferma in Veneto e in Lombardia, con ... Leggi su globalist

Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania - Coronavirus, test rapidi in autunno in tutti gli OSPEDALI di Emilia-Romagna: 13 minuti per scovare il virus - Torna la paura Covid-19 in Francia. è record di contagi. 2600 casi nelle ultime 24 ore

Test rapido per il Covid in tutti gli ospedali dell'Emilia Romagna: un obiettivo che la Regione si propone di raggiungere in autunno. Gli esami della ricerca dell’antigene, i cosiddetti test rapidi, s ...

