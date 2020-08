Coronavirus, quattro nuovi casi nella Super-Lig turca: tre squadre coinvolte (Di venerdì 14 agosto 2020) Si registrano nuovi casi di Coronavirus legati al mondo del calcio. Dopo quello registrato al Frosinone (positivo un membro dello staff), sono stati riscontrati anche episodi all’estero. Si tratta di quattro calciatori di tre squadre della Super-Lig turca. Il Galatasaray ha annunciato che due giocatori, asintomatici, sono stati posti in isolamento. Anche il Trabzonspor ha confermato un caso anche tra i suoi membri della rosa, il positivo ha mostrato dei sintomi ma è in buona forma e ha iniziato il recupero. Infine il Fenerbahçe ha comunicato lo stesso esito dopo i tamponi per un calciatore e un membro dello staff. In Turchia sono stati registrati 245.000 casi, circa 5.900 morti. La stagione di calcio prenderà il via ... Leggi su calcioweb.eu

repubblica : Coronavirus, gli sviluppatori della app Immuni: 'Scaricata da quattro milioni di italiani, così non basta' - CalcioWeb : #Coronavirus, quattro nuovi casi nella Super-Lig turca: tre squadre coinvolte - - IlMattinoFoggia : #Coronavirus , 4 nuovi contagi in #Basilicata - natolibero68 : @mignoloeprof @dr_maalox Penso che potrebbe diventare un altro virus del raffreddore, come è successo con i quattro… - Sveva_Carnevale : Io il tampone lo faccio tranquillamente al ritorno da questa remotissima località della Grecia dove sono a quattro… -