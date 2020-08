Coronavirus oggi Lombardia: il bollettino del 14 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Il bollettino con i dati della Regione sul Coronavirus oggi in Lombardia: oggi 97 positivi e un decesso. Il bollettino specifica che tra i 97 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore 15 sono debolmente positivi mentre due sono stati trovati in seguito a test sierologici. I tamponi effettuati sono 7.464, il totale complessivo da inizio emergenza è di 1.401.844. Aumentano di 258 i guariti per un totale di 5.012: i dati della Regione specificano che si tratta di 1.376 dimessi e 73.636 guariti. Aumentano di uno i pazienti in terapia intensiva che diventano 12. Gli ospedalizzati diminuiscono di 17 unità, ora sono 153. Come avviene gi da qualche giorno a questa parte la ripartizione dei contagi nelle ultime 24 ore indica che gran parte si trovano ... Leggi su nextquotidiano

Arzachena, 14 agosto 2020 – Comunicazione ufficiale del Comune di Arzachena: nel territorio comunale sono stati individuati altri 5 casi di Covid-19. “Il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragne ...

Coronavirus, è allerta nel Sannio: casi raddoppiati in poche ore

Altri tre casi di Covid-19 nel Sannio, uno nel comune di Apollosa, il secondo riferito a un giovane di Benevento e il terzo a un uomo di Torrecuso ricoverato da martedì all'ospedale Rummo. Sale così a ...

