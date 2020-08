Coronavirus oggi Lazio: il bollettino del 14 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) I dati sul Coronavirus oggi nel Lazio secondo il bollettino della Regione: oggi 45 nuovi casi e un decesso. Il bollettino della Regione Lazio specifica che tra i 45 nuovi positivi 22 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sei i casi di rientro da Malta, cinque da Romania, due casi da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza, due casi da Croazia, un caso da Ucraina, un caso da Azerbaigian, un caso da Stati Uniti e un caso da Londra. Nella Asl Roma 1 sono dieci i casi nelle ultime 24 ore: sei sono casi di rientro; due da Corfù ), un caso da Ibiza, uno da Ucraina, uno da Londra e uno da Azerbaigian. Altri tre casi sono contatti del cluster della comitiva di rientro da una gita a Capri a luglio. Nella Asl ... Leggi su nextquotidiano

