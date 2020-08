Coronavirus oggi Italia: il bollettino della Protezione Civile del 14 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Il bollettino della Protezione Civile del 14 agosto sulla situazione del Coronavirus in Italia e i dati del ministero della Salute: ci sono 574 nuovi contagi (ieri erano 523), 3 morti e 403 guariti. I tamponi testati sono 46723 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 56 (uno in più di ieri) e quelli con sintomi 771 (ieri erano 786). Le regioni a zero casi sono Valle d’Aosta e Molise. In isolamento domiciliare ci sono 13422 persone mentre gli attualmente positivi sono 14429. Il totale dei morti è 35234, quello dei dimessi o guariti dall’inizio dell’epidemia è di 203326. La ripartizione per Regioni dei dati sui nuovi contagi nelle ultime 24 ore: in Lombardia oggi 97 casi e un decesso; anche ... Leggi su nextquotidiano

