Coronavirus, oggi in Italia 574 nuovi casi ma sono tutti asintomatici: -15 ricoverati nei reparti, aumentano anche i guariti [DATI] (Di venerdì 14 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 403 guariti e 574 nuovi casi su 46.723 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,22% dei test processati, in linea con gli ultimi giorni. Le Regioni con il più alto numero di casi restano le solite della pianura Padana: Veneto (127), Lombardia (97) ed Emilia Romagna (57) e il Lazio (36). Il numero dei casi del Piemonte (15) potrebbe essere sottostimato, secondo quanto comunicato dalla Regione, per un guasto alla rete dei sistemi informativi Regionali, mentre in Sicilia 21 dei 36 nuovi casi sono immigrati sbarcati nelle ultime ore ... Leggi su meteoweb.eu

