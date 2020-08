Coronavirus: oggi 2.987 casi e 12 morti in Spagna (Di venerdì 14 agosto 2020) Le autorità sanitarie spagnole hanno riferito oggi di altri 2.987 casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 2.935 di ieri. Madrid rimane la comunità più colpita, con 731 casi, seguita da Aragona (481) e Paesi Baschi (480). Altre 12 persone sono morte nelle ultime 24 ore, per un totale di 28.617 decessi dall’inizio della pandemia, su complessivi 342.813 casi. E’ fondamentale ricordare che quasi tutti i casi sono comunque asintomatici.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

