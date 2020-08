Coronavirus: nuovo boom di contagi in Francia, quasi 3.000 casi in 24 ore. In Germania, 12 scuole colpite dall’epidemia (Di venerdì 14 agosto 2020) La Francia ha registrato un nuovo aumento su base giornaliera dei casi di Covid-19, anche se continua a diminuire leggermente il numero delle persone contagiate che necessitano del ricovero in ospedale. Come ha reso noto il ministero della Sanita’ francese, i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 2.846 e portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 212.211. I decessi avvenuti nell’ultimo giorno sono 68, a complessivi 30.406. I malati ricoverati per il Covid-19 sono 4.828, 36 in meno di ieri e 367 si trovano in terapia intensiva (contro 374). I focolai di contagio su cui il ministero sta indagando nel Paese sono 241, con un aumento di 26 in 24 ore. Il Covid non risparmia le scuole in ... Leggi su meteoweb.eu

