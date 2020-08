Coronavirus, nuova stretta del governo in arrivo: dopo Ferragosto richiudono discoteche, locali e lidi (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus. Godetevi il Ferragosto, perché poi si richiude. Non solo le discoteche e i locali notturni, ma anche gli stabilimenti balneari dove c’è il rischio di “movida selvaggia”. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, intervistato da La Stampa, anticipa le mosse del governo per gestire l’aumento di casi di Coronavirus: “Se i numeri non … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : Covid, il governo ora convoca le Regioni: verso la nuova stretta su quarantena, mascherine e tamponi - repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova impennata in Germania: 1.226 casi in un giorno #coronavirus - Borderline_24 : Covid, governo verso nuova stretta su discoteche e falò in spiaggia - Comune_Pistoia : RT @ReteUrp: #Coronavirus, nuova ordinanza della @regionetoscana e del @MinisteroSalute sugli arrivi dall'estero, @rossipresidente spiega a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus ultime notizie. Parigi e Marsiglia zone rosse. Il covid corre negli Usa: 53mila nuovi casi. In Germania 1.449 contagi Il Sole 24 ORE Nuova Zelanda, il COVID-19 non ferma le riprese di Avatar 2 e Il Signore degli Anelli

La Nuova Zelanda, infatti, che dall'8 di giugno era scesa al primo livello di allerta - il più basso, ricorda Variety - per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus, ospita attualmente diversi set cine ...

Covid, indice di contagio: la Sicilia è in testa. "Pronti a chiudere"

I contagi crescono in Sicilia, con l’Isola che ha il più alto indice di trasmissibilità di coronavirus in Italia. Il sindaco di Palermo e presidente dell’Anci Leoluca Orlando lancia l’allarme: «Se i c ...

La Nuova Zelanda, infatti, che dall'8 di giugno era scesa al primo livello di allerta - il più basso, ricorda Variety - per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus, ospita attualmente diversi set cine ...I contagi crescono in Sicilia, con l’Isola che ha il più alto indice di trasmissibilità di coronavirus in Italia. Il sindaco di Palermo e presidente dell’Anci Leoluca Orlando lancia l’allarme: «Se i c ...