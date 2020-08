Coronavirus, nuova stretta del governo in arrivo: dopo Ferragosto richiudono discoteche, locali e lidi (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus. Godetevi il Ferragosto, perché poi si richiude. Non solo le discoteche e i locali notturni, ma anche gli stabilimenti balneari dove c’è il rischio di “movida selvaggia”. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, intervistato da La Stampa, anticipa le mosse del governo per gestire l’aumento di casi di Coronavirus: “Se i numeri non … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : Covid, il governo ora convoca le Regioni: verso la nuova stretta su quarantena, mascherine e tamponi - repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova impennata in Germania: 1.226 casi in un giorno #coronavirus - aureumelio : questa iiniziazione covid,e' unarma non virale ma politica contro di noi risultato è la nuova normalità in cui tutt… - Borderline_24 : Covid, governo verso nuova stretta su discoteche e falò in spiaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus: Nuova Zelanda, esteso il lockdown a Auckland Corriere di Como Coronavirus, tre nuovi casi a Noto. Il sindaco: "Potrebbero essercene altri"

Sono tre nuovi casi di coronavirus registrati a Noto. A riferirlo il sindaco Corrado Bonfanti che ammette anche che il numero potrebbe aumentare. «Sono al momento tre i casi nella nostra città - dice ...

Coronavirus: 3 nuovi casi nel Casertano, positivo 18enne di ritorno dalla Grecia

Caserta – Il nuovo bollettino dell’Asl Caserta ha confermato i nuovi contagi di Coronavirus in provincia. 3 nuovi casi certificati nelle ultime 24 ore che riguardano il comune di Teano, Teverola e un ...

Sono tre nuovi casi di coronavirus registrati a Noto. A riferirlo il sindaco Corrado Bonfanti che ammette anche che il numero potrebbe aumentare. «Sono al momento tre i casi nella nostra città - dice ...Caserta – Il nuovo bollettino dell’Asl Caserta ha confermato i nuovi contagi di Coronavirus in provincia. 3 nuovi casi certificati nelle ultime 24 ore che riguardano il comune di Teano, Teverola e un ...