Coronavirus nel Lazio, 36 nuovi casi, sempre più giovani positivi di rientro dalle vacanze: ecco la situazione Comune per Comune (Di venerdì 14 agosto 2020) «Nelle ultime 24 ore registriamo 36 casi e 1 decesso. Di questi 22 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: quattro i casi di rientro da Malta, tre casi da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due casi da Francia, due i casi da Ucraina, un caso da Germania, un caso da Romania, un caso da Albania, un caso da Bulgaria e due casi da Sri Lanka. Voglio rivolgere un appello ad evitare gli assembramenti per il Ferragosto e a non abbassare adesso il livello di attenzione». Lo dichiara in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus prnetra nel sistema nervoso attraverso il #naso e questo spiega la perdita di #olfatto. Italiani t… - GassmanGassmann : “Nonno,quando nel 2020 ci fu il coronavirus, eravate riusciti a tenerlo a bada,ma poi dicono che i casi riaumentaro… - silvia_gragnani : RT @GassmanGassmann: “Nonno,quando nel 2020 ci fu il coronavirus, eravate riusciti a tenerlo a bada,ma poi dicono che i casi riaumentarono,… - PaoloX68 : RT @Agenzia_Ansa: Il #coronavirus penetra nel sistema nervoso attraverso il #naso. Italiani trovano virus nel bulbo olfattivo #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Londra: quarantena per chi torna dalla Francia. L'ira di Parigi la Repubblica Campania - Coronavirus, 27 positivi di cui 9 ad Acerra

Sono 27 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania. Nove casi sono legati alla struttura sanitaria di Acerra, nel Napoletano (6 ieri e 3 oggi). I tamponi del giorno sono stati 1.708. Il ...

2 nuovi positivi al covid-19 nel reatino. 254 persone in sorveglianza

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Il primo caso è riferito ad un uomo, residente/domiciliato a Rieti, link già noto, conta ...

Sono 27 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania. Nove casi sono legati alla struttura sanitaria di Acerra, nel Napoletano (6 ieri e 3 oggi). I tamponi del giorno sono stati 1.708. Il ...All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Il primo caso è riferito ad un uomo, residente/domiciliato a Rieti, link già noto, conta ...