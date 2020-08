Coronavirus, ministro Boccia: “Per noi le discoteche dovevano chiudere” (Di venerdì 14 agosto 2020) Nelle prime ore di stamani interviene il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: il governo voleva già chiudere tutte le discoteche prima di ferragosto. Intervento a “sorpresa” di Francesco Boccia poco prima del “tanto atteso ferragosto”. Il ministro degli Affari regionali ha preso parola in relazione alla vicenda delle più che discusse discoteche italiane. Posti “d’eccellenza” per il divertimento dei ragazzi italiani. Il ministro ha prima parlato della situazione generale inerente alla questione dei contagi, poi è passato ad una dinamica più dettagliata concentrandosi sul discorso delle discoteche e lanciando qualche frecciatina ai governatori delle regioni: “Se i ... Leggi su bloglive

Nelle prime ore di stamani interviene il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: il governo voleva già chiudere tutte le discoteche prima di ferragosto. Intervento a “sorpresa” di Francesco ...

PALERMO - «C'è la necessità di portare obbligatoriamente la mascherina» ha detto ieri il presidente della Regione, Nello Musumeci illustrando l’ultima ordinanza che dispone misure più restrittive nel ...

