Coronavirus, l’italiana braccio destro di Fauci: «Il vaccino Usa è in produzione, ma arriverà nel 2021» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il vaccino statunitense contro il Coronavirus non sarà disponibile prima del 2021. A dirlo – in un’intervista al Corriere della Sera – è Cristina Cassetti, vice direttrice della Division of Microbiology and Infectious Diseases che fa capo al Niaid, l’istituto di ricerca sulle allergie e le malattie infettive guidato da Anthony Fauci. Obiettivo 30 mila volontari «Stiamo seguendo lo sviluppo di sette progetti», dice Cassetti. «Quelli delle aziende Moderna e Pfizer sono appena entrate nella Fase 3 della sperimentazione, cominciando a reclutare volontari. L’obiettivo è arrivare a circa 30 mila. Ci vorrà un po’ di tempo. Diciamo da qui alla fine di settembre, almeno». Sei aziende su sette hanno già iniziato a produrre le ... Leggi su open.online

