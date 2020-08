Coronavirus, l’infettivologa di Bari: “Il virus non si è indebolito, molti rischiano la rianimazione” (Di venerdì 14 agosto 2020) ”Il virus circola e colpisce ancora, i numeri lo dimostrano, ormai lo sappiamo. Se i casi dovessero ulteriormente aumentare, anche se si tratta di giovani, per forza di cose le forme sintomatiche sarebbero più frequenti e il virus, tutt’altro che indebolito, potrebbe portare ancora in rianimazione molte persone’‘. Lo sottolinea in un post su facebook Maria Chironna, professoressa associata di Igiene all’Università ‘Aldo Moro’ di Bari e responsabile del laboratorio di Epidemiologia molecolare e sanità pubblica del Policlinico. “Certo, le forme più gravi si verificano prevalentemente in soggetti più avanti con l’età e con comorbidità – precisa – ma qualcuno dovrebbe recuperare la ‘vista’. ... Leggi su meteoweb.eu

