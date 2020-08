Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 755mila vittime a livello globale, in Messico mezzo milione di contagi (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University sono 20.840.381 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: in base al monitoraggio, le vittime a livello globale sono 755.550, mentre le guarigioni sono 12.936.478. Gli Stati Uniti hanno raggiunto ieri quota 5.248.242 casi confermati e 167.106 decessi, con 52.549 infezioni in più rispetto al giorno precedente e 1.120 nuovi decessi, secondo il conteggio indipendente della JHU. Lo Stato di New York rimane il più colpito in termini di decessi nel Paese, con 32.805 vittime, più che in Francia o Spagna. Nella sola New York City sono morte finora 23.610 persone. Lo Stato di New York è seguito per numero di morti dal vicino New Jersey con 15.893, da California con 10.813, ... Leggi su meteoweb.eu

