Coronavirus, l’avviso del ministro Speranza: possibile nuovo lockdown (Di venerdì 14 agosto 2020) Notizia certificata e riportata da Fanpage.it. Parole che fanno rabbrividire e quasi tremare l'Italia intera, ma che tutto sommato non sorprendono, specie osservando l'andamento epidemiologico del nostro Paese, non particolarmente critico, ma che rischia di diventarlo nelle prossime settimane e mesi. A parlare è il ministro della Salute Roberto Speranza che, senza mezzi termini, avvisa che un nuovo lockdown non è del tutto da escludere: "Il rischio di nuove chiusure nelle zone dove ci sono e dove si svilupperanno focolai c'è, perché il rischio zero purtroppo non esiste. (Continua...) Gli italiani in questi mesi sono stati straordinari, hanno avuto comportamenti molto corretti: dobbiamo continuare su questa strada. Se dovessimo renderci ... Leggi su howtodofor

LegaSalvini : AUGUSTO MINZOLINI E L'AVVISO DI GARANZIA A CONTE: 'LE SUE DECISIONI SONO POLITICHE E QUELLE DI SALVINI NO?' GIUSEPP… - GiorgioSavoldi : RT @DavideRosato2: UDITE UDITE: avviso di garanzia a Giuseppi, Lamorgese, Bonafede, Gualtieri e altri ministri del governo della vergogna p… - maurogab1 : RT @edilscik: Clementina Forleo deciderà il destino di Giuseppe Conte e della sua squadra di governo. Il premier ha infatti ricevuto l’avvi… - maurogab1 : RT @DavideRosato2: UDITE UDITE: avviso di garanzia a Giuseppi, Lamorgese, Bonafede, Gualtieri e altri ministri del governo della vergogna p… - Ernesto29296958 : RT @Libero_official: #Taormina e l'avviso di garanzia per #Conte sul #coronavirus: 'Una sconcertante novità dalla Procura di Roma' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’avviso Avviso di garanzia a Conte e 6 ministri per gestione emergenza Covid. La procura: «Accuse infondate, da... Corriere della Sera