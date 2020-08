Coronavirus, l’Asl Na1: Rientri dall’estero? Ecco come e dove fare il tampone (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Asl Napoli 1 Centro rende noto che per effetto dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Campania n 67 dell’11 agosto 2020 e successiva n 68 del 12 agosto 2020, fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di Rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati dai competenti organi statali come a maggior rischio, a tutti i cittadini residenti in Campania che fino al 31 agosto 2020 facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della Asl al fine della somministrazione di test sierologici e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica. Sarà, inoltre, ... Leggi su ildenaro

