Coronavirus, la Spagna chiude i locali E l'Italia rimane a guardare (Di sabato 15 agosto 2020) Ne parliamo dopo Ferragosto. Con il più scontato dei rinvii, il braccio di ferro tra e Regioni sulla chiusura delle si è preso una pausa e così, nel giorno più importante dell'estate, nei locali all'... Leggi su leggo

TizianaFerrario : Insopportabili questi migranti in giro x Croazia Spagna e Grecia senza mascherina come se non ci fosse il… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Spagna chiudono le discoteche, restrizioni nei bar. Il governo spagnolo ha disposto il divieto di… - RegioneER : #CORONAVIRUS, da oggi le persone in arrivo da CROAZIA, GRECIA, MALTA e SPAGNA hanno l'obbligo di segnalazione per e… - zazoomblog : Coronavirus in Spagna chiudono le discoteche A Berlino un caso in una scuola. Il bollettino delle ultime 24 ore – L… - LiberoFreedom : RT @IlPrimatoN: Le nuove restrizioni in Europa. Tra quarantene, guerra al fumo in strada e discoteche chiuse -