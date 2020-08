Coronavirus, la nuova stretta sulle discoteche in vista di Ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus, la nuova stretta sulle discoteche: niente balli al chiuso e mascherine all’aperto. Boccia: “Pronti a chiudere”. ROMA – . E’ stato trovato, come riportato dal Corriere della Sera, un compromesso (momentaneo) tra Governo e Regioni su uno dei temi più discussi di questi ultimi giorni. I locali all’aperto saranno accessibili con la mascherina dove non potrà essere rispettata la distanza e ingressi contingentati. Restano con le saracinesche abbassate quelli al chiuso come spiegato dal ministro Boccia in un colloquio con La Stampa: “Per noi le cose non sono cambiate. Le autorizzazioni sono state su base regionale. Ora bisogna stare molto attenti perché i contagi sono in aumento. Non escludo una chiusura nei prossimi giorni. ... Leggi su newsmondo

repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - Corriere : Covid, il governo ora convoca le Regioni: verso la nuova stretta su quarantena, mascherine e tamponi - ilpost : Per cercare di rallentare la nuova diffusione del coronavirus, la Spagna vieterà di fumare all’aperto e chiuderà di… - abollis : RT @ilpost: Per cercare di rallentare la nuova diffusione del coronavirus, la Spagna vieterà di fumare all’aperto e chiuderà discoteche e l… - ultimenotizie : I nuovi casi di #coronavirus registrati in #Lombardia nelle ultime 24 ore sono 97, di cui 15 ‘debolmente positivi’… -