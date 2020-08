Coronavirus Italia, il bollettino: 574 nuovi casi, boom Veneto, nuovo aumento in Lombardia (Di sabato 15 agosto 2020) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 14 agosto 2020. Sono 547 i nuovi casi, dato in crescita rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 523. Per avere un aumento più alto... Leggi su ilmessaggero

LegaSalvini : Matteo Salvini a processo per la Gregoretti, lo sfogo di un siciliano: 'Siete dei parassiti, era l'unico che ci dif… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, Iss: 'Situazione in progressivo peggioramento, Rt a 0.96' - LegaSalvini : Matteo Salvini a Stasera Italia: 'Il governo insegue gli italiani e lascia liberi i migranti positivi al coronaviru… - laura_iskra72 : RT @CateVonPillar: E dall’Italia è tutto, linea allo studio #Covid_19 #coronavirus - SfideTv : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… -