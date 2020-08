Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 agosto: morti, contagi, guariti (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 14 agosto 2020. È di 14.249 (+168) persone attualmente positive, 35.234 (+3) morti, 203.326 (+403) guariti, per un totale di 252.809 (+574) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 14.249 attualmente positivi, 771 (-15) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 56 (+1) necessitano di terapia intensiva, mentre 13.422 (+182) si trovano in ... Leggi su tpi

