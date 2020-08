Coronavirus Italia, bollettino del 14 agosto: 252.809 casi totali, 3 morti in 24 ore (Di venerdì 14 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 252.809. Le vittime, in totale, sono 35.234, con 3 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 6). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 574 casi (ieri 523). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). La Regione Sicilia comunica che dei 36 nuovi positivi, 21 risultano essere migranti sbarcati sulle coste regionali. La Regione Piemonte comunica che a causa di un guasto tecnico della rete dei sistemi informativi regionali, i nuovi casi positivi di oggi potrebbero essere sottostimati. Leggi su tg24.sky

