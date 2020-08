Coronavirus, Italia a rischio seconda ondata: +574 casi (ieri +523), 127 in Veneto. Tre i morti – Il bollettino della Protezione Civile (Di venerdì 14 agosto 2020) Il bollettino del 14 agosto Dopo i 523 nuovi casi da Coronavirus registrati ieri, oggi in Italia i contagi crescono ancora: +574. In tutto, i contagi da Covid-19 registrati dall’inizio del monitoraggio hanno raggiunto quota 252.809. Solo il Veneto ha registrato +127 casi. Per quanto riguarda le vittime, invece, la Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno segnalato nel consueto bollettino altri 3 decessi. ieri, le nuove vittime erano state 6, mentre due giorni fa 10. Il totale delle morti legate al virus sale quindi a 35.234. Per quanto riguarda i tamponi, sono 46.723 i nuovi esami effettuati (ieri ... Leggi su open.online

