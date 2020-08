Coronavirus in Spagna, il governo chiude le discoteche (Di venerdì 14 agosto 2020) La decisione del governo di chiudere le discoteche aiuterà a fronteggiare la nuova ondata di Coronavirus in Spagna. La seconda temutissima ondata di Coronavirus ha colpito la Spagna prima di quanto previsto. Per questo motivo il governo spagnolo, più precisamente il ministro della Sanità Salvador Illa, ha annunciato una serie di nuove regole per limitare i contagi. Il punto forse più dolente per l’economia del paese è la chiusura delle discoteche in tutta la Spagna. Secondo il governo infatti non ci sono le condizioni per un’apertura in sicurezza delle sale da ballo e dei locali. La normativa estende anche il divieto di fumo in pubblico se non si può ... Leggi su bloglive

