Coronavirus: in Marocco rinviati tre match, al Wydad cinque positivi (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono state rinviate tre partite del Botola Pro, il campionato marocchino, a causa dei risultati di positività al COVID-19. I match in questione vedevano opporsi Raja Beni contro Difaa, FAR Rabat contro Wydad e Khouribga contro Tanger. Proprio il club rossonero del Wydad ha annunciato sul profilo Facebook della società la positività di cinque dei suoi giocatori: “cinque giocatori del Wydad Casablanca (WAC), uno dei club di maggior successo nel campionato marocchino, sono risultati positivi al Covid-19. Il club sottolinea che il loro stato di salute è stabile”. أظهرت نتائج التحليلات ... Leggi su alfredopedulla

L'attore e sua moglie Sabrina Dhowre a marzo sono risultati positivi al Coronavirus. “Idris pensava davvero che questa potesse essere la fine” ha raccontato la modella Idris Elba (FOTO) e sua moglie, ...

5 nuovi positivi al Covid-19, tre sono legati ad un cluster familiare

ROVIGO - 5 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 496 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia). Un uomo di 43 anni, originario del Marocco, ...

