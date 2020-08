Coronavirus, in Italia «progressivo peggioramento»: 925 focolai, 9 regioni con indice Rt superiore a 1 – Il report dell’Iss (Di venerdì 14 agosto 2020) Il rapporto di monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità sulle infezioni da Covid-19 in Italia registra un «progressivo peggioramento». Nell’ultima settimana di monitoraggio, quella dal 3 al 9 agosto, sono stati riportati 925 focolai di Covid di cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva. Le regioni con valore Rt maggiore di 1 invece sono 9, zone in cui nelle ultime tre settimane si sono verificati recenti focolai ma «senza comportante un sovraccarico dei servizi assistenziali», come si legge nel report. I dati parlano di «una situazione di transizione» a cui bisogna prestare particolare attenzione, anche in riferimento al periodo ... Leggi su open.online

Un invito a restare in Italia “e dare respiro alle nostre strutture turistiche” e alcune precisazioni sulle modalità da adottare in merito ai rientri in Campania sia da parte di turisti stranieri che ...

Il coronavirus dilaga tra i giovani,

Dilaga tra i giovani il coronavirus in Sardegna, e la grandissima parte dei nuovi contagi sono di importazione. Ieri in Sardegna, alle porte di Ferragosto, sono stati registrati 17 nuovi casi. Un'epid ...

Dilaga tra i giovani il coronavirus in Sardegna, e la grandissima parte dei nuovi contagi sono di importazione. Ieri in Sardegna, alle porte di Ferragosto, sono stati registrati 17 nuovi casi. Un'epid ...