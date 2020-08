Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 14 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 14 agosto In Italia fari puntati su contagi e sulla curva epidemiologica che continua a salire. Nuovo record di casi nel nostro Paese con 574 positivi in un giorno. A ‘pesare’ i 127 contagi in Veneto e i 97 in Lombardia. Zero casi in Molise e Valle d’Aosta. Ritornano a scendere, invece, i decessi con 3 morti nelle ultime 24 ore. ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Coronavirus Italia, Iss: 'Situazione in progressivo peggioramento, Rt a 0.96' - Open_gol : Coronavirus, preoccupa l’incremento di nuovi casi in Italia. Gimbe: «Rischiamo un altro lockdown con questo trend» - LegaSalvini : Pietro Senaldi e la sentenza del Tribunale: 'Italia costretta a tenersi i migranti contagiati'. - DiRipalta : RT @segnanti: Italia, agosto 2020 In alcuni alberghi si preparano allettanti offerte autunnali, per garantire ai vacanzieri un'esperienza… - GiovanniBussett : Coronavirus Italia, il bollettino: 574 nuovi casi, boom Veneto, nuovo aumento in Lombardia ?@TgrRai? ?… -