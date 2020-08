Coronavirus in Campania, sui 69 positivi registrati negli ultimi due giorni 17 tornavano dall’estero (Di venerdì 14 agosto 2020) Sui complessivi 69 casi positivi registrati in Campania negli ultimi due giorni, 17 riguardano cittadini campani rientrati dalle vacanze all’estero e intercettati agli arrivi come previsto dall’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca il 12 agosto. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi della Regione. Nove erano provenienti da Malta, 8 dalla Grecia (Atene e Corfù). Per 16 dei 17 positivi rientrati in Campania i tamponi positivi riguardano residenti nell’area di competenza dell’Asl Napoli 1, uno dell’Asl Napoli 2 Nord. Nei giorni precedenti all’ordinanza erano stati intercettati altri positivi ancora da Malta (11), Francia (1), ... Leggi su ildenaro

