Coronavirus in Campania, i dati del 13 agosto: 44 nuovi positivi (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 13 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 44 nuovi positivi su 2.235 tamponi effettuati. Sono 44 i nuovi casi di Coronavirus in Campania. Di questi 10 riguardano persone provenienti dall’estero, gia’ inseriti nei 17 delle ultime 48 ore. Lo rende noto l’Unita’ di crisi della Regione, sottolineando in … Leggi su 2anews

