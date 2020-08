Coronavirus, in Campania 44 nuovi contagiati (10 tornavano dalle vacanze all’estero) e nessun decesso (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono 44 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unita’ di crisi regionale nel bollettino odierno, aggiornato alle 23:59 di ieri. Dieci dei 44 contagiati sono persone rientrate dall’estero. I tamponi effettuati sono stati 2.235. Il totale dei contagiati sale pertanto a 5.214 su 356.781 tamponi processati dall’inizio dell’emergenza. Non si segnalano nuovi decessi (il totale è 440) e ci sono quattro guariti piu’ di ieri (4.287 il totale). L'articolo Coronavirus, in Campania 44 nuovi contagiati (10 tornavano dalle vacanze all’estero) e nessun ... Leggi su ildenaro

