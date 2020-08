Coronavirus, in Basilicata 4 nuovi positivi su 378 test: guariti 12 migranti in centro accoglienza (Di venerdì 14 agosto 2020) In Basilicata ci sono 4 nuovi casi di Coronavirus: si tratta dei giovani di Palazzo San Gervasio rientrati da Malta. Nella giornata di ieri, come comunicato dalla task force, sono stati analizzati 378 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TgrBasilicata : Sui 378 tamponi processati ieri in Basilicata 374 sono risultati negativi e 4 positivi al #coronavirus .Si tratta d… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,1% Regioni con… - LegaSalvini : BASILICATA, 21 STRANIERI POSITIVI AL CORONAVIRUS: TRE FOCOLAI IN CENTRI DI ACCOGLIENZA - Trmtv : Emergenza Coronavirus in Basilicata, aggiornamento del 14 agosto - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Basilicata #Coronavirus #Covid_19 -