Coronavirus in 12 scuole Vestfalia, 2 richiudono (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - BERLINO, 14 AGO - Il Covid non risparmia le scuole in Germania: anche nel Nordreno-Vestfalia, due giorni dopo la riapertura, 12 istituti scolastici risultano colpiti dall'epidemia. Due hanno ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Germania casi in 12 scuole in Vestfalia: 2 richiudono #coronavirus - SkyTG24 : Riapertura scuole, le indicazioni del Cts: metro di distanza non obbligatorio. FOTO - paolorm2012 : RT @riktroiani: Le #scuole, in #Germania, continuano ad essere fermate dal #coronavirus. Anche nel Nordreno-Vestfalia, 48 ore dopo la riape… - Vulcanelios : RT @gustinicchi: Il presidente Donald Trump mercoledì ha nuovamente riconosciuto il dottor Scott Atlas a un evento sul coronavirus, consegn… -