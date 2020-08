Coronavirus, il ministro Speranza firma una nuova ordinanza per frenare l’autonomia delle Regioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Contagi di Coronavirus di nuovo in aumento. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato una nuova ordinanza per frenare le iniziative delle singole Regioni I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi sono 14.249, +168 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore 3 … L'articolo Coronavirus, il ministro Speranza firma una nuova ordinanza per frenare l’autonomia delle Regioni proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

